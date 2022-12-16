В рамках собственного онлайн-шоу соцсети "Одноклассники" были торжественно подведены итоги пятой премии лучшего контента "Самый ОК". Победители премии в номинациях лучший фильм, шоу, сериал, блог и хит 2022 года были выбраны путём народного голосования.
В итоге "Фильмом 2022 года" стала нашумевшая картина "Сердце Пармы", набравшая 43 % голосов. Сериалом года стала "Тётя Марта", показанная на телеканале СТС.
Звание "Шоу 2022 года" получила программа "Голос. Дети", которая всего на один процент опередила занявшую почётное второе место "Импровизацию" — 24% против 23%.
Хитом года была провозглашена композиция певицы ANNA ASTI "По барам", которая получила 25% голосов пользователей.
И, наконец, "Блогом года" стал "Оскар и Плюша", рассказывающий о жизни животных — двух лабрадоров и двух кошек. Этот блог стал абсолютным фаворитом у зрителей, набрав 43% их голосов.
Результаты премии "Самый ОК"*:
"Фильм года":
● "Сердце пармы" 43%
● "Многоэтажка" 20%
● "Молодой человек" 15%
● "Аманат" 10%
● "Ника" 9%
"Хит года":
● ANNA ASTI "По барам" 25%
● ALEKS ATAMAN и FINIK "Снежинки" 22%
● Artik & Asti "Гармония" 19%
● Kamazz "Как ты там" 17%
● Ольга Серябкина "Бывшие" 15%
"Сериал года":
● "Тетя Марта" 33%
● "Триггер 2" 27%
● "Нулевой пациент" 17%
● "Жиза" 14%
● "Оффлайн" 6%
"Шоу года":
● "Голос. Дети" 24%
● "Импровизация" 23%
● "Песни от всей души" 22%
● "Ты супер!" 18%
● "Битва поколений" 9%
"Блог года":
● "Оскар и Плюша" 43%
● "Просто с Марией" 18%
● "Неугомонная" 15%
● "Популярная наука" 13%
● "Варламов" 8%
Призёры юбилейной премии "Самый ОК" награждены специальными статуэтками с и значком с памятной символикой на контент группы на весь год. Эти знаки отличия дадут лауреатам возможность привлечь еще больше внимания пользователей.
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