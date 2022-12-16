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Подведены итоги юбилейной премии "Самый ОК" за 2022 год

Общество

В рамках собственного онлайн-шоу соцсети "Одноклассники" были торжественно подведены итоги пятой премии лучшего контента "Самый ОК". Победители премии в номинациях лучший фильм, шоу, сериал, блог и хит 2022 года были выбраны путём народного голосования.

Подведены итоги юбилейной премии "Самый ОК" за 2022 год

В итоге "Фильмом 2022 года" стала нашумевшая картина "Сердце Пармы", набравшая 43 % голосов. Сериалом года стала "Тётя Марта", показанная на телеканале СТС.

Звание "Шоу 2022 года" получила программа "Голос. Дети", которая всего на один процент опередила занявшую почётное второе место "Импровизацию" — 24% против 23%.

Хитом года была провозглашена композиция певицы ANNA ASTI "По барам", которая получила 25% голосов пользователей.

И, наконец, "Блогом года" стал "Оскар и Плюша", рассказывающий о жизни животных — двух лабрадоров и двух кошек. Этот блог стал абсолютным фаворитом у зрителей, набрав 43% их голосов.

Результаты премии "Самый ОК"*:

"Фильм года":

● "Сердце пармы" 43%

● "Многоэтажка" 20%

● "Молодой человек" 15%

● "Аманат" 10%

● "Ника" 9%

"Хит года":

● ANNA ASTI "По барам" 25%

● ALEKS ATAMAN и FINIK "Снежинки" 22%

● Artik & Asti "Гармония" 19%

● Kamazz "Как ты там" 17%

● Ольга Серябкина "Бывшие" 15%

"Сериал года":

 

● "Тетя Марта" 33%

● "Триггер 2" 27%

● "Нулевой пациент" 17%

● "Жиза" 14%

● "Оффлайн" 6%

"Шоу года":

● "Голос. Дети" 24%

● "Импровизация" 23%

● "Песни от всей души" 22%

● "Ты супер!" 18%

● "Битва поколений" 9%

"Блог года":

● "Оскар и Плюша" 43%

● "Просто с Марией" 18%

● "Неугомонная" 15%

● "Популярная наука" 13%

● "Варламов" 8%

Призёры юбилейной премии "Самый ОК" награждены специальными статуэтками с и значком с памятной символикой на контент группы на весь год. Эти знаки отличия дадут лауреатам возможность привлечь еще больше внимания пользователей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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