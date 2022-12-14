Соцсеть "Одноклассники" и Всемирный фонд дикой природы презентовали совместный квиз, а также новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом.
Как пояснили в пресс-службе социальной сети, пользователи также могут поучаствовать во флешмобе #якаланюсь, который направлен на поддержку исчезающих морских выдр.
Кроме того, россияне, зарегистрированные в ОК, получили возможность устанавливать тематическое оформление.
Для этого необходимо воспользоваться приложением "Волшебные рамки".
Новые стикеры "Может, лучше покаланимся?", "Давай после праздников" и другие помогут пользователям выразить любую эмоцию в чате и повеселиться во время общения с друзьями.
В среду, 14 декабря, в 20:00 по московскому времени состоится прямой эфир, организованный представителями Всемирного фонда дикой природы. Специалисты расскажут россиянам, какие усилия нужно приложить для сохранения популяции каланов.
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