В "Одноклассниках" появились новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом

Соцсеть "Одноклассники" и Всемирный фонд дикой природы презентовали совместный квиз, а также новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом.

Как пояснили в пресс-службе социальной сети, пользователи также могут поучаствовать во флешмобе #якаланюсь, который направлен на поддержку исчезающих морских выдр.

Кроме того, россияне, зарегистрированные в ОК, получили возможность устанавливать тематическое оформление.

Для этого необходимо воспользоваться приложением "Волшебные рамки".

Новые стикеры "Может, лучше покаланимся?", "Давай после праздников" и другие помогут пользователям выразить любую эмоцию в чате и повеселиться во время общения с друзьями.

В среду, 14 декабря, в 20:00 по московскому времени состоится прямой эфир, организованный представителями Всемирного фонда дикой природы. Специалисты расскажут россиянам, какие усилия нужно приложить для сохранения популяции каланов.