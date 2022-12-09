В МВД РФ рассказали о росте смертности от наркотиков среди подростков в 2,5 раза

Руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Иван Горбунов сообщил, что в нашей стране количество несовершеннолетних, которые скончались из-за приёма запрещённых веществ, с 2017 года увеличилось в 2,5 раза.

"Особую обеспокоенность вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от употребления наркотиков", — подчеркнул правоохранитель во время заседания совета попечителей в правительстве.

При этом за такой же срок число стоящих на учёте Минздрава и ФСИН наркопотребителей младше 18 лет снизилось на 40%, отметил Горбунов. По его словам, ситуацию можно назвать тревожной.

Также он сказал, что с 2017 года на 56% увеличилось количество соучастников-подростков, которые совершают преступления в этой сфере.

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