В одном из домов на улице Победы в Нижнекамске есть квартира, брошенная своим хозяином. Теперь в неё регулярно пробираются дети и наркоманы, об этом сообщает inkazan.ru.
Соседи пожаловались в соцсетях на заброшенное жилище с разбитыми окнами. Отмечается, что в дневное время суток маленькие дети любят туда залезать, а ночью в квартиру приходят наркоманы.
По информации местных жителей, хозяина жилплощади давно нет в городе, однако о нём до сих пор отзываются нелестно: якобы когда-то он устроил в квартире притон.
"Участники этих тусовок до сих пор не могут забыть дорогу в эту квартиру", — говорится в публикации.
Ранее в Перми 16-летний подросток арендовал квартиру и устроил из неё нарколабораторию. Родителям парень рассказал, что помещение ему нужно для опытов по выращиванию сельхозкультур, а деньги на аренду он заработал, подрабатывая курьером. В лаборатории он вместе с сообщниками синтезировал наркотики, которые распространял через тайники-закладки.
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