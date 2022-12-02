В Свердловской области мужчина напал на инспектора Росприроднадзора. Женщина пыталась спасти щенка.
По данным "КП-Екатеринбург", о насилии над домашним животным в Березовском зоозащитнице рассказала соседка мужчины. Активистка пришла к нему в дом, чтобы помочь питомцу.
"Орал, что собаку сейчас убьёт, потому что она порвала ему штанину", — подчеркнула пострадавшая.
Она сообщила, что хозяин питомца ударил её в живот. Инспектор попыталась сбежать, но мужчина догнал её и продолжил бить, отметила собеседница издания. В итоге она вызвала полицейских.
Предполагаемый преступник отказался признавать вину. При этом медики обнаружили у женщины многочисленные ушибы. Она заподозрила его в употреблении запрещённых веществ. Полицейские запустили проверку.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области возбудили пять уголовных дел в отношении живодёров.
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