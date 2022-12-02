За 2022 год в Нижегородской области завели пять уголовных дел против живодёров

В ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что в этом году правоохранители возбудили пять уголовных дел в отношении живодёров.

По информации newsnn.ru, в 2021 году силовики зарегистрировали в два раза больше случаев насилия над домашними животными. Граждане совершили два преступления в Нижнем Новгороде, остальные восемь инцидентов произошли в других частях региона, добавили журналисты.

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