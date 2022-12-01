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Жесткова: потеря аппетита и сниженное либидо свидетельствуют о стрессе

Общество

Психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, как понять, что человек находится в стрессовом состоянии. По информации эксперта, в этом случае у людей нарушается аппетит и возникает бессонница.

Жесткова: потеря аппетита и сниженное либидо свидетельствуют о стрессе

Вместе с этим специалист обратила внимание на резкое изменение настроения и снижение либидо при стрессе. Как предупредила Жесткова, из-за него занятия, которые приносили наслаждение, могут больше не радовать.

"Приходится прикладывать усилия, чтобы продолжать заниматься этим делом", — добавила психотерапевт, слова которой приводит "Вечерняя Москва".

Собеседница издания призвала проконсультироваться о стрессе со специалистами. Это самый быстрый способ с ним справиться, подчеркнула Жесткова.

Ранее health-coach Полина Новикова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, как побороть стресс. Эксперт назвала спорт лекарством.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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