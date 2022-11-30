Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Загулявшая певица Слава забыла автомобиль за 18 млн в салоне
В Калининграде в общественных местах снова рекомендованы маски
Наступление на Артёмовск: 6-й имени Платова разбил позиции ВСУ
Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке
"Новой Ивлеевой" Элджея стала 26-летняя украинка Настя Осмоловская
Блинкен: Стратегия Путина не сработала и уже не сработает
Политолог Михайленко: Польша может усилить подготовку к захвату Западной Украины
Симоньян: Мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день
Во время прямой линии Беглов ответит на заранее подготовленные вопросы

Фитнес-тренер о борьбе со стрессом: Кардиоупражнения в помощь

Здоровье

Фитнес-тренер Полина Новикова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как помочь себе в условиях стресса в непростой для страны период.

Фитнес-тренер о борьбе со стрессом: Кардиоупражнения в помощь

Тренер по фитнесу и health-coach призвала использовать спорт в качестве лекарства дозированно.

"Излишнее упорство сыграет с вами плохую шутку. Не стоит записываться на три тренировки подряд. Дайте своему организму отдохнуть. Перетренированность будет лишним стрессом для вашей психики и вашего тела", — объяснила тренер.

Новикова советует правильно подбирать активность, учитывая собственные предпочтения. Она призвала не отступать, если на первом занятии не всё будет получаться.

"В организме от стрессов в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому любые кардиоупражнения могут помочь справиться с беспокойным состоянием. На самом деле любая физическая активность поможет вам справиться со стрессом, неважно, бокс это, йога или шахматы. Она будет отвлекать вас от беспокоящих вас обстоятельств и, соответственно, улучшать психоэмоциональное состояние", — сказала фитнес-тренер.

Чтобы расслабиться рекомендуется выбирать йогу либо растяжку. Выплеснуть негативные эмоции помогут единоборства, либо кроссфит.

"Во время тренировки у нас вырабатываются гормоны радости — эндорфины. Во-вторых, вместе с потом во время физической активности у нас выходят шлаки из организма, лишняя вода, мы становимся крепче, начинаем лучше спать, лучше себя чувствовать. И это напрямую влияет на наше психоэмоциональное состояние", — объяснила Новикова.

Тренер отметила также благотворное влияние, которое на человека оказывает смена обстановки.

"Мы приходим в новое место, общаемся с новыми людьми, делимся впечатлениями, эмоциями, будь то грустные, либо позитивные. И это всё разгружает нашу эмоциональную систему, немножко нас отвлекает, что тоже благоприятно сказывается на ментальном здоровье", — отметила специалист.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Последние материалы
В Калининграде в общественных местах снова рекомендованы маски
Наступление на Артёмовск: 6-й имени Платова разбил позиции ВСУ
Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке
"Новой Ивлеевой" Элджея стала 26-летняя украинка Настя Осмоловская
Блинкен: Стратегия Путина не сработала и уже не сработает
Политолог Михайленко: Польша может усилить подготовку к захвату Западной Украины
Симоньян: Мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день
Во время прямой линии Беглов ответит на заранее подготовленные вопросы
В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализировано 12 белорусов
Бородина призвала отобрать телефон у Бритни Спирс: "Она явно не в порядке"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников