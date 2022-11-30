Фитнес-тренер о борьбе со стрессом: Кардиоупражнения в помощь

Фитнес-тренер Полина Новикова в беседе с Pravda.Ru объяснила, как помочь себе в условиях стресса в непростой для страны период.

Тренер по фитнесу и health-coach призвала использовать спорт в качестве лекарства дозированно.

"Излишнее упорство сыграет с вами плохую шутку. Не стоит записываться на три тренировки подряд. Дайте своему организму отдохнуть. Перетренированность будет лишним стрессом для вашей психики и вашего тела", — объяснила тренер.

Новикова советует правильно подбирать активность, учитывая собственные предпочтения. Она призвала не отступать, если на первом занятии не всё будет получаться.

"В организме от стрессов в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому любые кардиоупражнения могут помочь справиться с беспокойным состоянием. На самом деле любая физическая активность поможет вам справиться со стрессом, неважно, бокс это, йога или шахматы. Она будет отвлекать вас от беспокоящих вас обстоятельств и, соответственно, улучшать психоэмоциональное состояние", — сказала фитнес-тренер.

Чтобы расслабиться рекомендуется выбирать йогу либо растяжку. Выплеснуть негативные эмоции помогут единоборства, либо кроссфит.

"Во время тренировки у нас вырабатываются гормоны радости — эндорфины. Во-вторых, вместе с потом во время физической активности у нас выходят шлаки из организма, лишняя вода, мы становимся крепче, начинаем лучше спать, лучше себя чувствовать. И это напрямую влияет на наше психоэмоциональное состояние", — объяснила Новикова.

Тренер отметила также благотворное влияние, которое на человека оказывает смена обстановки.

"Мы приходим в новое место, общаемся с новыми людьми, делимся впечатлениями, эмоциями, будь то грустные, либо позитивные. И это всё разгружает нашу эмоциональную систему, немножко нас отвлекает, что тоже благоприятно сказывается на ментальном здоровье", — отметила специалист.

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