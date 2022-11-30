Российские журналисты заявили, что в Московской области 22-летняя девушка скончалась после прибытия работников военкомата к её брату.
По информации MK.RU, молодой человек подлежал срочной службе. При этом парень игнорировал повестки и не открывал людям дверь. В среду, 30 ноября, сотрудникам военкомата ответила сестра призывника и впустила их, отметили журналисты.
В издании подчеркнули, что девушка, предположительно, умерла от сердечного приступа. Брат пытался сделать ей искусственное дыхание, но оно не помогло, добавили в СМИ.
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