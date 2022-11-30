Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, считает Зеленский
Косметолог о защите кожи зимой: "После умывания не выходим на улицу"
Разведчик Матвийчук: полный блэкаут может наступить на Украине к новому году
Military Watch: США боятся поставлять Украине ЗРК Patriot
Госкомитет по биоресурсам: зайцы появились в Казани из-за учений мобилизованных
Олег Климов заявил о проблемах торговых центров РФ
Комбат Фомченков: у российских военных на Украине много работы
Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными
В Карелии женщина с раной на спине скрылась от пьяного убийцы

В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату

Общество

Российские журналисты заявили, что в Московской области 22-летняя девушка скончалась после прибытия работников военкомата к её брату.

По информации MK.RU, молодой человек подлежал срочной службе. При этом парень игнорировал повестки и не открывал людям дверь. В среду, 30 ноября, сотрудникам военкомата ответила сестра призывника и впустила их, отметили журналисты.

В издании подчеркнули, что девушка, предположительно, умерла от сердечного приступа. Брат пытался сделать ей искусственное дыхание, но оно не помогло, добавили в СМИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Пять типов платьев, которые "удешевляют" образ: мнение стилиста
"Был бы обед, а ложка сыщется": Музей ложки во Владимире
Госкомитет по биоресурсам: зайцы появились в Казани из-за учений мобилизованных
Олег Климов заявил о проблемах торговых центров РФ
Комбат Фомченков: у российских военных на Украине много работы
Психолог Самбурский: "Копчёное мясо и сыр вызывают привыкание"
Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными
В Карелии женщина с раной на спине скрылась от пьяного убийцы
Подберёзкин: США не смогут помочь Киеву создать надёжную систему ПВО
Автомобили Lada Granta с ABS давно закончились
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников