В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату

Российские журналисты заявили, что в Московской области 22-летняя девушка скончалась после прибытия работников военкомата к её брату.

По информации MK.RU, молодой человек подлежал срочной службе. При этом парень игнорировал повестки и не открывал людям дверь. В среду, 30 ноября, сотрудникам военкомата ответила сестра призывника и впустила их, отметили журналисты.

В издании подчеркнули, что девушка, предположительно, умерла от сердечного приступа. Брат пытался сделать ей искусственное дыхание, но оно не помогло, добавили в СМИ.

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