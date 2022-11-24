Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отреагировал на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена, предложившего россиянам отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.
Ильтяков сообщил, что депутаты РФ не намерены прислушиваться к просьбе Блинкена.
"Госсекретарь США Блинкен обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Наш ответ Блинкину — 397 голосов из 397 — "ЗА" за законопроект", — написал Ильтяков в своём Telegram-канале.
Депутат напомнил, что любая пропаганда, касающаяся педофилии, смены пола или нетрадиционных сексуальных отношений, повлечёт за собой административную ответственность и штрафы до 10 миллионов рублей.
Парламентарий попросил США не навязывать России свои сомнительные ценности.
"Не надо нам ничего навязывать США и ЕС. У нас, в России, свои ценности и традиции", — подчеркнул Ильтяков.
Ранее Блинкен обратился к законодателям РФ с просьбой "отозвать проект о запрете пропаганды ЛГБТ и уважать права человека и достоинство всех».
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