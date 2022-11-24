Депутат Ильтяков: парламентарии отказались прислушаться к Блинкену насчёт ЛГБТ

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков отреагировал на призыв госсекретаря США Энтони Блинкена, предложившего россиянам отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.

Ильтяков сообщил, что депутаты РФ не намерены прислушиваться к просьбе Блинкена.

"Госсекретарь США Блинкен обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой отозвать законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Наш ответ Блинкину — 397 голосов из 397 — "ЗА" за законопроект", — написал Ильтяков в своём Telegram-канале.

Депутат напомнил, что любая пропаганда, касающаяся педофилии, смены пола или нетрадиционных сексуальных отношений, повлечёт за собой административную ответственность и штрафы до 10 миллионов рублей.

Парламентарий попросил США не навязывать России свои сомнительные ценности.

"Не надо нам ничего навязывать США и ЕС. У нас, в России, свои ценности и традиции", — подчеркнул Ильтяков.

Ранее Блинкен обратился к законодателям РФ с просьбой "отозвать проект о запрете пропаганды ЛГБТ и уважать права человека и достоинство всех».