Нутрициолог Сабате: при выборе хурмы надо обращать внимание на цвет и кожицу

С октября особой популярностью на прилавках магазинов пользуется такой фрукт как хурма. О её полезных свойствах говорить нет надобности, а как правильно выбрать вкусный плод, рассказала нутрициолог Кристина Сабате из Центра Джулии Фарре.

"Чтобы узнать, находится ли хурма в хорошем состоянии и в оптимальной точке созревания для употребления, необходимо убедиться, что она уже насыщенного оранжевого цвета, а кожица гладкая и нежная", — цитирует специалиста журнал АВС.

Видимых повреждений и пятен быть не должно, так как они могут говорить и о повреждениях внутри. Можно приобрести твёрдую хурму, которая подлежит хранению в холодильнике порядка трёх недель. Чтобы ускорить созревание плодов, необходимо положить их в бумажный пакет с бананами, пишет источник.

Если на прилавке нет хурмы без пятен, то отказываться от неё не нужно. Можно обрезать кожуру и употребить "солнечный" фрукт, если внутри он в хорошем состоянии. Спелый плод лучше хранится при комнатной температуре, а не в холодильнике.