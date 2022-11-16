Кравцов рассказал о разработке курса для школьников о поведении при ЧС

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство и МЧС России создают программу тренировок, которая позволит школьникам научиться правильно действовать во время ЧС.

В качестве примера происшествий министр привёл стрельбу в учебных заведениях на территории Казани и Ижевска. Как отметил политик, разработка программы является комплексной задачей.

"Необходимы развитие психологической службы, регламентация компьютерных игр", — добавил Кравцов.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году силовики пресекли атаки на школы в девяти российских регионах.