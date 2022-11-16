Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство и МЧС России создают программу тренировок, которая позволит школьникам научиться правильно действовать во время ЧС.
В качестве примера происшествий министр привёл стрельбу в учебных заведениях на территории Казани и Ижевска. Как отметил политик, разработка программы является комплексной задачей.
"Необходимы развитие психологической службы, регламентация компьютерных игр", — добавил Кравцов.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году силовики пресекли атаки на школы в девяти российских регионах.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.