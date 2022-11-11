Адвокат Спицын: пристающего к сотруднику шефа могут отправить в тюрьму на год

В законах РФ не закреплены термины "домогательство" и "харассмент", однако в некоторых случаях пристающего к подчинённым начальника можно наказать по статье 133 УК России "Понуждение к действиям сексуального характера". Об этом заявил адвокат Денис Спицын.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что в рамках этой статьи к ответственности привлекают тех россиян, которые домогались до потерпевших, используя шантаж или иные угрозы. По его словам, за такое правонарушение может грозить штраф до 120 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы.

"Самое жёсткое наказание — лишение свободы на один год", — пояснил специалист.

Он порекомендовал россиянам, которые сталкиваются с непорядочным поведением начальников, не бояться нанимать квалифицированных адвокатов.

При этом Спицын подчеркнул: российские законы нужно откорректировать, ведь домогательства на рабочих местах становятся частым явлением.