Психолог Идзиковский: высшее образование — противоядие от обращения к гадалкам

Во время стрессовых ситуаций некоторые люди привыкли обращаться к мистике. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский.

В интервью Радио 1 он подчеркнул: когда человек не может самостоятельно организовать свою жизнь и добиться стабильности, он нередко пытается получить желаемый контроль над судьбой с помощью гадалок и шаманов.

Как пояснил эксперт, высшее образование — некое противоядие от похода к "волшебникам".

Он считает, что люди, понимающие как работает их мозг, меньше подвержены влиянию гадалок. По словам психолога, вера в мистические силы основывается на ассоциативных связях, которые формируются на базе "приятных закономерностей", созданных разумом.

"Мозг пытается найти закономерности, которых на самом деле нет", — объяснил Идзиковский.

Эксперт порекомендовал россиянам не обращаться к мистике в период стресса, ведь ложная уверенность в чём-либо не способна улучшить жизнь человека.