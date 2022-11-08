Во время стрессовых ситуаций некоторые люди привыкли обращаться к мистике. Об этом заявил психолог Евгений Идзиковский.
В интервью Радио 1 он подчеркнул: когда человек не может самостоятельно организовать свою жизнь и добиться стабильности, он нередко пытается получить желаемый контроль над судьбой с помощью гадалок и шаманов.
Как пояснил эксперт, высшее образование — некое противоядие от похода к "волшебникам".
Он считает, что люди, понимающие как работает их мозг, меньше подвержены влиянию гадалок. По словам психолога, вера в мистические силы основывается на ассоциативных связях, которые формируются на базе "приятных закономерностей", созданных разумом.
"Мозг пытается найти закономерности, которых на самом деле нет", — объяснил Идзиковский.
Эксперт порекомендовал россиянам не обращаться к мистике в период стресса, ведь ложная уверенность в чём-либо не способна улучшить жизнь человека.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкор Стешин рассказал, что военные начали заражаться от мышей различными болезнями.