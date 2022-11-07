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Психолог о посттравматическом расстройстве из-за СВО: Страх, ужас, агрессия

Общество

Клинический психолог Инна Макарова рассказала, как справиться с посттравматическим синдромом, связанным с пережитым на СВО.

Психолог о посттравматическом расстройстве из-за СВО: Страх, ужас, агрессия

Эксперт рассказала о гибкой психике человека, которая умеет преодолевать травмирующие события, однако иногда нагрузка столь велика, что возникает посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

"Человек не живёт дальше, а словно бы какой-то частью себя "застревает" в том травмирующем событии. Чаще всего такой синдром наблюдается у военных", — объяснила Макарова.

Ранее психолог рассказала, как родители могут помочь детям побороть стресс на фоне СВО.

Психолог отметила, что ПТСР нередко проявляется в виде страха, ужаса, агрессии. Она подчеркнула, что такие состояния можно снять с помощью квалифицированной помощи специалиста. Эффективной, по словам психиатра, является техника эмоционально-образной терапии.

"Чем раньше человек с ПТСР обратится к специалистам, тем быстрее он поможет себе вернуться к хорошему самочувствию и нормальной жизни", — цитирует слова клинического психолога интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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