Марков назвал возвращение Собчак в РФ "делом государственной безопасности"

Политолог Сергей Марков объяснил, почему для безопасности страны было важно возвращение Ксении Собчак в Россию.

Марков рассказал, что СБУ собиралась арестовать Собчак в Прибалтике.

"Возвращение Ксении Собчак в Россию, оказывается, было даже делом государственной безопасности", — написал политолог в своём микроблоге.

Он отметил, что в застенках СБУ журналистка под пытками непременно бы выдала ценную информацию о личном окружении Владимира Путина.

"А СБУ и британская разведка потом использовали бы эту информацию для подготовки покушения на Путина и подготовки государственного переворота в России. Вот от этого и вернули Собчак и спасли от пыток СБУ", — поделился своей точкой зрения Марков.

Ранее Сергей Марков писал, что публикации в СМИ на тему бегства Ксении Собчак из России сыграли роль "звонка дяде Володе".