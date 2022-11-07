Марков о возвращении Собчак в Россию: Сыграли роль "звонка дяде Володе"

Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин лично позволил Ксении Собчак вернуться в Россию, чтобы не дать воспользоваться ситуацией вражеским спецслужбам.

Марков по пунктам расписал, как, по его мнению, Собчак удалось вернуться на родину без риска для себя.

Он отметил, что дочь политика Анатолия Собчака долгое время находилась под неформальной защитой "дяди Володи".

Политолог считает, что из-за СВО Владимиру Путину некогда было следить за тем, что происходит с Собчак, поэтому помочь журналистке никто не смог, когда у неё возникли проблемы с законом.

"Собчак была вынуждена бежать. Из-за побега Собчак начался огромный шум в прессе. Из-за шума Путин из обзоров прессы, которые ему дают, узнал о проблеме Собчак", — описал возможный сценарий развития событий политический деятель.

Марков считает, что Путин разрешил Ксении вернуться, так как её бегство могло быть на руку вражеским спецслужбам.

"Кто надо, проверили и сказали, что мелочь и дали сигнал Собчак, что можно возвращаться. Так наши с вами публикации сыграли роль "звонка дяде Володе " и спасли Ксению Собчак", — поделился своим мнением политолог.

Ранее журналист Андрей Караулов предупредил Собчак об опасности, которая её подстерегает в России.