Собчак провернула хитрую схему с авиабилетами, чтобы спастись от задержания

Имеющие на руках постановление о задержании Ксении Собчак правоохранители рассказали, как журналистке удалось обмануть силовиков и уйти от преследования.

Как сообщает ТАСС, Ксения Собчак покинула Россию в ночь со вторника на среду. Она скрылась через Белоруссию в Литву.

"Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в подмосковном особняке журналистки прошли обыски по делу в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.

Ранее политтехнолог Станислав Белковский написал, что Ксению Собчак преследуют в рамках уголовного дела, возбуждённого против неё по заявлению супруга телеведущей Тины Канделаки.