Имеющие на руках постановление о задержании Ксении Собчак правоохранители рассказали, как журналистке удалось обмануть силовиков и уйти от преследования.
Как сообщает ТАСС, Ксения Собчак покинула Россию в ночь со вторника на среду. Она скрылась через Белоруссию в Литву.
"Она выехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию", — объяснил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в подмосковном особняке журналистки прошли обыски по делу в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова.
Ранее политтехнолог Станислав Белковский написал, что Ксению Собчак преследуют в рамках уголовного дела, возбуждённого против неё по заявлению супруга телеведущей Тины Канделаки.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.