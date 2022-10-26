Политтехнолог Станислав Белковский рассказал, как Ксения Собчак с трудом спаслась от погони силовиков, прибывших задерживать её в VIP-терминал аэропорта "Внуково".
Белковский озаглавил свой пост словами "Спасайся, кто может"
"Нынче К. А. Собчак не без труда спаслась от силовиков, приехавших задерживать ее в VIP-терминал аэропорта "Внуково" ("Внуково-3")", — написал политтехнолог в своём микроблоге.
Он отметил, что преследовали Ксению Собчак в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению супруга телеведущей Тины Канделаки.
"Кто-то ещё чувствует себя неприкосновенным или неприкасаемым?" — спросил Белковский.
Ранее сообщалось, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву.
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Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.