Белковский: Силовики пытались задержать Собчак в аэропорту "Внуково"

Политтехнолог Станислав Белковский рассказал, как Ксения Собчак с трудом спаслась от погони силовиков, прибывших задерживать её в VIP-терминал аэропорта "Внуково".

Белковский озаглавил свой пост словами "Спасайся, кто может"

"Нынче К. А. Собчак не без труда спаслась от силовиков, приехавших задерживать ее в VIP-терминал аэропорта "Внуково" ("Внуково-3")", — написал политтехнолог в своём микроблоге.

Он отметил, что преследовали Ксению Собчак в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению супруга телеведущей Тины Канделаки.

"Кто-то ещё чувствует себя неприкосновенным или неприкасаемым?" — спросил Белковский.

Ранее сообщалось, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву.