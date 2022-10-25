Зампред правления Сбербанка: кибервойна против россиян идёт в четырёх областях

Информационная кампания против России проводится Украиной при пособничестве Запада по четырём направлениям: это активное распространение фейков, хищение денежных средств, кража персональных данных физических лиц и российских компаний. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Аналитик назвал происходящее "военными действиями" против России, проводимыми в киберпространстве.

"Мы увидели, что военные действия в киберспространстве, по-другому их назвать не могу, стали развиваться по четырем основным направлениям: первое — это, конечно же, хищение персональных данных наших граждан, публикация этих данных, стремление сделать так, чтобы пострадали наши граждане. Таких персональных данных было опубликовано достаточное количество", — сказал Кузнецов в интервью телеканалу "Россия 24".

Что касается последнего пункта, фейковых новостей, их распространение за последние полгода приобрело особенно массовый характер. Кузнецов отметил, что за последние 7-8 месяцев было обнаружено как минимум 2 миллиона фейковых сообщений в Telegram.

А за период с момента объявления частичной мобилизации в РФ было обнаружено около миллиона фейков, и это только за последние три недели, добавил эксперт.