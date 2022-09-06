Реалистичная подмена голоса и дипфейки фото злоумышленники используют редко, однако вскоре такой вид информационной войны может дорасти до масштабных размеров, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в самом ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем", — пояснил зампред в кулуарах ВЭФ РИА Новости.
Ранее Кузнецов сообщил, что за текущий квартал "Сбер" и его дочерние компании отразили 800 кибератак.
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