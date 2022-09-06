Кузнецов: России грозит новый вид информационной войны

Реалистичная подмена голоса и дипфейки фото злоумышленники используют редко, однако вскоре такой вид информационной войны может дорасти до масштабных размеров, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Мы сталкиваемся с дипфейками сейчас крайне редко, но считаем, что в самом ближайшем будущем такой вид информационной войны возможен. И первые примеры такие мы уже фиксируем", — пояснил зампред в кулуарах ВЭФ РИА Новости.

Ранее Кузнецов сообщил, что за текущий квартал "Сбер" и его дочерние компании отразили 800 кибератак.