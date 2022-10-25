Ксения Собчак обеспокоилась состоянием телеведущего Владимира Соловьева. Журналистка заподозрила, что в Соловьёва вселились бесы.
Собчак опубликовала эмоциональную речь Соловьёва, в котором он припоминает жителям Екатеринбурга протесты против строительства в их городе храма. Телеведущий советует жителям уральского города собираться в капище под названием "Ельцин-центр", чтобы поклоняться "ройзманщине".
Журналистка обратилась к Соловьёву с вопросом.
"Владимир Рудольфович, эти сатанинские выродки и мразь Собчак, они сейчас с вами, в одной комнате?" — поинтересовалась Ксения Анатольевна.
Журналистка отметила, что без иронии считает, что "наш добрый товарищ Соловьев одержим бесами".
"Нужен обряд экзорцизма, нужна святая вода, не знаю там, осиновый кол про запас. Он в следующее полнолуние покроется шерстью и выпрыгнет на Ленинградку резать кур и автомобилистов", — выразила своё мнение Собчак.
Ранее Соловьёв призвал карать за любую ложь в докладах верховному.
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