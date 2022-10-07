Соловьёв: за любую ложь в докладах верховному — карать

России противостоит на Украине "сатанинская сила", это экзистенциальный вопрос. Относиться к этому нужно сверхсерьёзно, а действовать — сверхрешительно. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв в эфире на канале "Россия 1".

Он считает, что для победы фронта нужно меняться к лучшему, а за ложь президенту РФ Владимиру Путину — строго наказывать.

"За любую ложь в докладах верховному главнокомандующему — карать! За воровство, за завышение цен — карать! Если кто-то наверху не определился, на какой он стороне — надо его определить! Я не призываю к расправам. Просто уходите, дайте работать тем, кто может!", — эмоционально высказался журналист.

Ранее Соловьёв возмутился ходом частичной мобилизации в России и призвал набирать в армию кадровых военных и силовиков вместо резервистов.