Захарова о ситуации с Красовским: "Хочу надеяться, что его раскаяние искреннее"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об инциденте во время интервью журналиста Антона Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Известно, что бывший сотрудник RT призвал сжигать детей, которые в прошлом заявляли об "оккупации Украины москалями".

Российский дипломат подчеркнула, что эту ситуацию не стоит комментировать. Как напомнила политик, журналист попросил прощения за свои высказывания.

"Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее", — отметила Захарова.

Вместе с этим представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на распространение ролика, в котором она и российский журналист Владимир Соловьёв якобы поддерживают Красовского на фоне нынешнего скандала. Как объяснила Захарова, эта программа оказалась в Сети ещё полтора месяца назад.

"Проверяйте факты, пожалуйста", — заключила дипломат.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать слова Красовского об украинских детях.