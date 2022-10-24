Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился проанализировать слова российского журналиста Антона Красовского.

По информации ведомства, в соцсетях пользователь попросил главу СК обратить внимание на высказывания бывшего сотрудника RT.

"Журналист в эфире сделал ряд резких заявлений", — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл во время интервью Красовского с писателем Сергеем Лукьяненко. Он сказал, что некоторые дети в прошлом говорили ему: Украину "оккупировали москали". Экс-работник RT в свою очередь призвал сжигать таких ребят. Известно, что журналист извинился.