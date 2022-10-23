Кравцов попросил учителей Херсонщины покинуть регион

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов обратился к педагогам Херсонской области с просьбой временно покинуть регион, уехав на левый берег Днепра, в Краснодарский край или в Крым.

Слова министра приводит пресс-служба ведомства.

Кравцов выразил надежду, что покинуть Херсонскую область учителям придётся ненадолго.

"Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края. Это ненадолго", — сказал Кравцов в видеообращении.

Глава Минпросвещения отметил, что переезд — это вынужденная мера, добавив, что власти создадут переехавшим учителям все необходимые условия.