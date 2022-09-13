Минпросвещения опровергло слухи о работе учителей из РФ в Харьковской области

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школьные учителя Харьковской области имели возможность уехать из региона в Россию.

Он назвал фейком слухи о том, что в области работали педагоги из России.

"Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", — отметил Кравцов.

По его словам, харьковские учителя выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Министр пообещал оказать поддержку этим педагогам.