Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все школьные учителя Харьковской области имели возможность уехать из региона в Россию.
Он назвал фейком слухи о том, что в области работали педагоги из России.
"Все, кто находился на территории Харьковской области, директора школ, учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, они имели такую возможность, мы это обеспечили", — отметил Кравцов.
По его словам, харьковские учителя выехали в Белгородскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край. Министр пообещал оказать поддержку этим педагогам.
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