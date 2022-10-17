Политолог Бальбек предложил "фильтровать" деятелей культуры

В ответ на идею поддерживать финансово патриотических деятелей культуры политолог Руслан Бальбек предложил "фильтровать" творческую интеллигенцию.

Политик, экономист Руслан Бальбек прокомментировал идею заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, предложившего определить приоритетный порядок финансовой поддержки для деятелей культуры, работающих в историческом и патриотическом жанрах. Он отметил, что не следует раздавать миллионы направо и налево тем, кто "говорит красивые слова" или "знает правильные подходы к нужным людям".

По мнению эксперта, патриотичный деятель искусства близок к народу, разделяет его радости и беды и создаёт продукт, пользующийся массовой популярностью.

"Возможно, это идеализированная картина. Но к ней надо стремиться. Нам нужно сейчас фильтровать творческую интеллигенцию, чтобы не только на словах, но в делах и поведении она была российской", — приводит его мнение RT.

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