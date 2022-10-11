Шукшина поддержала гнев россиян: "Взорвали мост, а по Первому каналу пляски"

Актриса Мария Шукшина присоединилась к негодованию российских патриотов, которые раскритиковали увеселительные передачи российского ТВ во время проведения спецоперации на Украине.

Заслуженная артистка России опубликовала обращения своих подписчиков, которые ратуют за введение цензуры на российском телевидении.

Поклонники актрисы требуют, что система подачи информации на ТВ в России поменялась в непростое для страны время.

"Я в воскресенье была в шоке- взорвали мост, а по первому каналу песни и пляски. Как противно! Мальчишки, мужчины бьются, погибают, ракеты прилетают, а тут вакханалия. Куда жаловаться?" — спрашивают фолловеры у актрисы.

Патриотично настроенных россиян возмущает неравномерное распределение средств, которые в огромных количествах тратятся на развлечения.

"Немалые средства тратятся на маски, аватары, фантастику. А Токменев на НТВ просит о помощи и сборе средств для поддержки детей-сирот — это ли не абсурдная ситуация?!" — выражают свой гнев интернет-пользователи.

Ранее Мария Шукшина опубликовала гневное письмо, в котором патриоты возмущаются по поводу того, что в России деньги на "гулянки" выделяются из бюджетов, а на экипировку солдат люди собирают всем миром.