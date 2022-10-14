Псковский губернатор Ведерников о призыве: нельзя выгребать всех с предприятия

Глава Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания по вопросам частичной мобилизации обратился к призывным комиссиям с убедительной просьбой "не выгребать всех сотрудников подряд с предприятия", потому что это отрицательно скажется и на его работе, и на состоянии экономики в целом.

"Не нужно в этот 1% пытаться вклинить "Учителя года" дефицитного направления — он один в районе. Не нужно туда включать единственного тренера в районе, узкоспециализированных специалистов, предпринимателей, которые тоже единственные, кто доставляет продукты в отдаленные населенные пункты", — приводит слова губернатора Telegram-канал правительства Псковской области.

Также губернатор отметил, что нет никаких "волн" частичной мобилизации. Он уточнил, что есть задание, которое должно быть отработано.