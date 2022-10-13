Военная прокуратура спасла от частичной мобилизации больного жителя Удмуртии

51-летнему жителю удмуртского населённого пункта Якшур-Бодьи пришла повестка, предписывающая ему прибыть в призывной пункт к назначенному времени. И это при том, что у мужчины, никогда не служившего в армии и не имеющего боевого опыта, имеется целый букет заболеваний, в числе которых хронический гепатит В, ожирение, воспаление желчного пузыря.

Как пишет udm-info.ru, жена мужчины рассказала, что ему даже не предложили пройти медкомиссию перед призывом, а местные власти на её жалобы на происходящее никак не отреагировали.

"В военкоматах на первом месте план, каждый военком боится потерять место, и гонят, и гонят всех подряд, и неважно им, больной человек, кривой, косой, помрет — так помрет. Абсолютно халатное отношение к людям! Меня это больше всего возмущает — что им наплевать на человеческие жизни", — возмутилась жена мужчины.

В результате проверки в военной прокуратуре признали, что мужчина не подходит для частичной мобилизации по состоянию здоровья, и в итоге его призыв в армию был отменён. Вместо этого несостоявшегося призывника пригласили пройти лечение в районной больнице.