Работодатели Тюмени обещают сотрудникам бронь от частичной мобилизации

Жителей Тюменской области пытаются привлечь на работу обещанием дать отсрочку от частичной мобилизации.

Объявления о подобных вакансиях с "бонусом" можно встретить на сайтах по поиску работу. Подобное обещание помогает работодателям оперативно находить нужного сотрудника.

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Бронь от частичной мобилизации обещает ООО "Конструкция". Компании требуется машинист мостового крана, слесарь механосборочных работ, мастер цеха. Сотрудникам обещают зарплату в размере до 60 тысяч рублей.

По информации издания nashgorod.ru, отсрочка от призыва по мобилизации значится также в объявлениях компании "Мостострой — 11". Им требуются специалист IT-проекта в сфере строительства. Компания "Тюмень Прибор" обещает своим будущим инженерам, электромонтажникам-схемщикам, инженерам-программистам и начальнику отдела эксплуатации всё тот же вожделенный бонус — гарантию от получения повестки.

Каким именно образом работодатели намерены отстаивать право своих сотрудников на бронь, не сообщается.