В Госдуме оценили предложение Совфеда направить заключённых в зону СВО

Есть множество примеров, когда люди, ушедшие на фронт из мест заключения, получили награды за борьбу с фашизмом. Об этом заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранам Светлана Бессараб, комментируя Pravda.Ru предложение сенаторов легализовать участие осуждённых в боевых действиях.

"Я считаю, что каждый вправе искупить вину. И если человек вызовется таким образом перед обществом загладить свою вину по предыдущим противоправным деяниям, преступлениям, то почему нет? Это хорошая идея", — отмечает депутат.

По словам Бессараб, предложение Совета Федерации распространяется только на тех заключённых, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. В зону специальной военной операции (СВО) не будут направлены рецидивисты или закоренелые преступники, заявила депутат.

Ранее члены Совфеда Ольга Ковитиди и Андрей Клишас разработали законопроект об участии осуждённых в боевых действиях с перспективой освобождения от наказания.