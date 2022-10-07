Земфира выпустила песню: "Города горят без остановки, все боятся красной кнопки"

Певица Земфира презентовала новый альбом с песнями на злобу дня. В одной из композиции поётся об угрозе ядерного взрыва.

Новый мини-альбом певицы Земфиры называется "От Луки". Он состоит из четырёх песен: "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

В песне под названием "II" есть строки, в которых лирический герой Земфиры хочет спастись бегством от пугающей реальности.

"Города горят без остановки, все боятся красной кнопки", — поёт артистка.

Ранее сообщалось, что Земфира выпустила клип на песню "Мясо", в которой упоминается Мариуполь. Клип на композицию сопровождается иллюстрациями Ренаты Литвиновой.