Певица Земфира презентовала новый альбом с песнями на злобу дня. В одной из композиции поётся об угрозе ядерного взрыва.
Новый мини-альбом певицы Земфиры называется "От Луки". Он состоит из четырёх песен: "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".
В песне под названием "II" есть строки, в которых лирический герой Земфиры хочет спастись бегством от пугающей реальности.
"Города горят без остановки, все боятся красной кнопки", — поёт артистка.
Ранее сообщалось, что Земфира выпустила клип на песню "Мясо", в которой упоминается Мариуполь. Клип на композицию сопровождается иллюстрациями Ренаты Литвиновой.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.