Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь

Земфира написала песню "Мясо", в которой упоминается Мариуполь. Клип на композицию сопровождается рисунками Ренаты Литвиновой.

Художества Ренаты Литвиновой похожи на детские рисунки фломастерами. Актриса изобразила сцены насилия. Её рисунки, выполненные в чёрно-красных тонах, транслируют страх и ужас.

"Приехали, куда мы приехали, зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь", — звучат слова песни.

Есть там слова про оружие, весну и Мариуполь.

"Смотри на меня, сдавайся / или оставайся человеком и сдохни / жена ждет ребенка / ждет меня и кроссовки / весна в календаре, а в реальности / окопы и ракеты высокоточные / большой дальности / в Мариуполе полночь", — поёт Земфира.

Певица в компании Ренаты Литвиновой покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее Борис Гребенщиков опубликовал в своём микроблоге кадры со сдачей в плен военнослужащих "Азовстали". Он сопроводил видео своей песней "Жаль подмога не пришла".