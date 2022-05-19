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Автор Елена Былкина

Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь

Общество

Земфира написала песню "Мясо", в которой упоминается Мариуполь. Клип на композицию сопровождается рисунками Ренаты Литвиновой.

Земфира презентовала клип на песню "Мясо" про Мариуполь

Художества Ренаты Литвиновой похожи на детские рисунки фломастерами. Актриса изобразила сцены насилия. Её рисунки, выполненные в чёрно-красных тонах, транслируют страх и ужас.

"Приехали, куда мы приехали, зачем мы приехали? Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь", — звучат слова песни.

Есть там слова про оружие, весну и Мариуполь.

"Смотри на меня, сдавайся / или оставайся человеком и сдохни / жена ждет ребенка / ждет меня и кроссовки / весна в календаре, а в реальности / окопы и ракеты высокоточные / большой дальности / в Мариуполе полночь", — поёт Земфира.

Певица в компании Ренаты Литвиновой покинула Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее Борис Гребенщиков опубликовал в своём микроблоге кадры со сдачей в плен военнослужащих "Азовстали". Он сопроводил видео своей песней "Жаль подмога не пришла".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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