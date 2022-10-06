Медведев о санкциях Запада: "Типичный самострел в собственную задницу"

Дмитрий Медведев назвал "адские санкции" Запада идиотскими, так как они не приносят вреда "назначенному грешнику".

Запред Совбеза РФ отметил, что враги России могут бесноваться дальше.

"Адские санкции" пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть", — написал политик в своём микроблоге.

Медведев напомнил, что Запад после начала СВО начал палить по РФ "из многоствольной санкционной РСЗО". Он отметил, что противникам России непонятна простая вещь.

"Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам… "Порвать в клочья" нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития", — объяснил Медведев.

Экс-президент России убеждён, что Западу не обойтись без российских нефти, газа, удобрений, лекарств и зерна.

"Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу", — написал политик.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о том, что Россия продолжит освобождать подконтрольные Киеву территории.