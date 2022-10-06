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Медведев о санкциях Запада: "Типичный самострел в собственную задницу"

Общество

Дмитрий Медведев назвал "адские санкции" Запада идиотскими, так как они не приносят вреда "назначенному грешнику".

Медведев о санкциях Запада: "Типичный самострел в собственную задницу"

Запред Совбеза РФ отметил, что враги России могут бесноваться дальше.

"Адские санкции" пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы ещё есть", — написал политик в своём микроблоге.

Медведев напомнил, что Запад после начала СВО начал палить по РФ "из многоствольной санкционной РСЗО". Он отметил, что противникам России непонятна простая вещь.

"Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам… "Порвать в клочья" нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития", — объяснил Медведев.

Экс-президент России убеждён, что Западу не обойтись без российских нефти, газа, удобрений, лекарств и зерна.

"Сейчас осознали, что их санкции — это членовредительство. Типичный самострел в собственную задницу", — написал политик.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал о том, что Россия продолжит освобождать подконтрольные Киеву территории.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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