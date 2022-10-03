История с запертой школьницей в автобусе в Сургуте получила продолжение

После инцидента в Сургуте, когда 14-летняя школьница оказалась запертой в салоне автобуса и не могла выбраться два часа, администрацией города совместно с перевозчиком была проведена проверка. Виновными признаны водители и кондуктор, пишет издание muksun.fm.

В пресс-службе мэрии сообщили, что за формальное отношение к своим обязанностям сотрудники получили строгий выговор и будут лишены премий. Транспортное предприятие уже извинилось за случившееся.