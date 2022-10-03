После инцидента в Сургуте, когда 14-летняя школьница оказалась запертой в салоне автобуса и не могла выбраться два часа, администрацией города совместно с перевозчиком была проведена проверка. Виновными признаны водители и кондуктор, пишет издание muksun.fm.
В пресс-службе мэрии сообщили, что за формальное отношение к своим обязанностям сотрудники получили строгий выговор и будут лишены премий. Транспортное предприятие уже извинилось за случившееся.
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