В Подмосковье трое студентов избили кондуктора и разгромили остановку

Трое подростков разгромили в четверг рано утром автобусную остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове. Кондуктор попыталась помешать вандалам, сообщает "Вести Подмосковья".

Отправки своего автобуса на станции кондуктор ожидала около шести часов утра. Невдалеке она заметила трёх молодых людей, ломающих остановочный павильон и табло с расписанием движения, которые установили недавно.

В ответ на сделанное замечание хулиганы бросились на неё и побили, сопровождая свои действия оскорбительными жестами. Процесс кондуктор зафиксировала на видео.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, смогли по горячим следам задержать одного хулигана. Он, предположительно, студент местного техникума.

По словам очевидцев, молодые люди были пьяны. Предварительно ущерб нанесённый транспортной компании, оценивается в десять тысяч рублей.

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