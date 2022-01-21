Трое подростков разгромили в четверг рано утром автобусную остановку и избили кондуктора в подмосковном Чехове. Кондуктор попыталась помешать вандалам, сообщает "Вести Подмосковья".
Отправки своего автобуса на станции кондуктор ожидала около шести часов утра. Невдалеке она заметила трёх молодых людей, ломающих остановочный павильон и табло с расписанием движения, которые установили недавно.
В ответ на сделанное замечание хулиганы бросились на неё и побили, сопровождая свои действия оскорбительными жестами. Процесс кондуктор зафиксировала на видео.
По словам очевидцев, молодые люди были пьяны. Предварительно ущерб нанесённый транспортной компании, оценивается в десять тысяч рублей.
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