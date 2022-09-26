Эксперт сообщил о новом виде мошенничества на фоне мобилизации

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал Pravda.Ru о новом виде мошенничества, который появился после частичной мобилизации в РФ.

"Я провел исследование, в ходе которого установил, что есть фишинговые сайты, которые сейчас распространяют фейковую информацию. Вы заполняете логин и пароль на таком сайте, после чего злоумышленники получают доступ к вашему аккаунту и рассылают сообщения с фейковой информацией о том, что владелец этой страницы погиб на Украине", — заявил Вакулин.

По его словам, мошенники используют реальные фотографии документов, чтобы заставить интернет-пользователей поверить в случившееся.

"В качестве подтверждения они используют PHP-скрипт, в котором заложены методы VK API для парсинга всех фотографий и выбора из них фото паспорта, военного билета, СНИЛС — любого подтверждающего документа", — отметил собеседник издания.

Злоумышленники делают это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в обществе и посеять панику, добавил Вакулин.