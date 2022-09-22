Психолог Эрстея Дэйс рекомендует россиянам не верить "запугивающей" информации о спецоперации на Украине.
Специалист советует черпать сведения о СВО из официальных релизов Минобороны РФ, МЧС РФ, Минздрава и прочих ведомств. Дейс считает, что фейковые новости призваны "без единого выстрела посеять панику и деморализовать граждан РФ".
"Будьте бдительны, не верьте на 100% информации, если в ней: запугивание, обилие негативных утверждений, запоминающиеся, навязчивые слоганы наподобие рекламных, особенно если они содержат прямые призывы, категоричность, черно-белые оттенки: ура-ура или "нам конец"", — цитирует слова психолога NEWS.ru.
Она отметила, что фейк можно распознать по "стоковым" иллюстрациям или "кричащему" фотошопу.
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