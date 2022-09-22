Россияне пытаются пересечь грузинскую границу на самокатах и велосипедах

Россияне пересаживаются на самокаты и велосипеды, чтобы пересечь границу Грузии. Таким способом граждане РФ пытаются избежать многочасового стояния в очереди из автомобилей.

По информации SOTAvision, выехать из России в Грузию можно только через КПП "Верхний Ларс". Пешим ходом пройти его затруднительно, поэтому россияне передвигаются на облегчённых транспортных средствах.

Ранее житель Тюмени пожаловался на то, что его пытаются мобилизовать по телефону. В случае неявки потенциальному уклонисту пригрозили уголовным преследованием.