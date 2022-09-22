Житель Тюмени пожаловался на то, что его пытаются мобилизовать по телефону. В случае неявки потенциальному призывнику пригрозили прокуратурой.
Тюменец разместил в Сети запись разговора с сотрудниками Переваловского муниципального образования (под Тюменью). "Повестку" по телефону он получил за ужином. Возражения о том, что он не видел бумажного уведомления с предписанием прийти в военкомат, в расчёт не принимались.
"Данный разговор записывается. Если вы не являетесь, я это отправляю в прокуратуру", — предупредили мужчину в телефонном разговоре.
Сотрудница, которой доверено вести мобилизацию, объяснила, что уведомила мужчину звонком, так как не смогла найти его по адресу прописки.
Она предупредила, что неявка в здание местной администрации с вещами закончится для уклониста уголовным преследованием.
Ранее Маргарита Симоньян высказалась о необходимости списать кредиты россиянам, участвующим в спецоперации на Украине.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.