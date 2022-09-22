Житель Тюмени получил "повестку" по телефону: "Данный разговор записывается"

Житель Тюмени пожаловался на то, что его пытаются мобилизовать по телефону. В случае неявки потенциальному призывнику пригрозили прокуратурой.

Тюменец разместил в Сети запись разговора с сотрудниками Переваловского муниципального образования (под Тюменью). "Повестку" по телефону он получил за ужином. Возражения о том, что он не видел бумажного уведомления с предписанием прийти в военкомат, в расчёт не принимались.

"Данный разговор записывается. Если вы не являетесь, я это отправляю в прокуратуру", — предупредили мужчину в телефонном разговоре.

Сотрудница, которой доверено вести мобилизацию, объяснила, что уведомила мужчину звонком, так как не смогла найти его по адресу прописки.

Она предупредила, что неявка в здание местной администрации с вещами закончится для уклониста уголовным преследованием.

Ранее Маргарита Симоньян высказалась о необходимости списать кредиты россиянам, участвующим в спецоперации на Украине.