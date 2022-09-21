Собянин пообещал дополнительно поддержать добровольцев в зоне СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дополнительно поддержать добровольцев, участвующих в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине, а также членов их семей.

Градоначальник уточнил, что меры дополнительной поддержки коснутся тех, кто попадёт под призыв в столице.

"Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей. Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с Указом Президента", — написал Собянин в своём блоге.

Собянин считает, что объявленная президентом частичная мобилизация — это вынужденный шаг, однако без него было не обойтись. Мэр подчеркнул, что на Украине российским военным приходится сражаться не только с ВСУ, но и с бойцами НАТО, противостоя потоку западного оружия, экспертов и наёмников.

Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".