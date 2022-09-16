Около берегов Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье четыре косатки окружили лодку. Хищники приблизились настолько близко, что туристы почувствовали их дыхание.
Сотрудник биологического факультета МГУ Иван Федутин считает, что у косаток не было намерения съесть экипаж судна. Он предположил, что морские обитатели пытались выяснить, что за объект находится перед ними, сообщает vostokmedia.com.
"В мире не зарегистрировано ни одного случая нападения косаток на людей в дикой среде", — отметили в Сихотэ-Алинском заповеднике.
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