В Новой Зеландии кит перевернул яхту, в которой находилось 11 человек, пять из них погибли.
Пострадавшие были фотографами дикой природы из Новозеландского общества. Они арендовали десятиметровое судно и вышли в океан. Однако спустя некоторое время лодка перевернулась. В момент происшествия океан был спокойным, ветра не было. Специалисты сделали вывод, что яхту перевернул кит, сообщает New York Post.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.