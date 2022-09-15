NYP: кит перевернул яхту и убил пятерых человек в Новой Зеландии

В Новой Зеландии кит перевернул яхту, в которой находилось 11 человек, пять из них погибли.

Пострадавшие были фотографами дикой природы из Новозеландского общества. Они арендовали десятиметровое судно и вышли в океан. Однако спустя некоторое время лодка перевернулась. В момент происшествия океан был спокойным, ветра не было. Специалисты сделали вывод, что яхту перевернул кит, сообщает New York Post.