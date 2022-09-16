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"Одноклассники" и МЧС России разработали проект о правилах безопасности

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" и МЧС Российской Федерации создали проект, который поможет сохранить здоровье и даже спасти жизнь. В течение месяца специалисты объяснят, например, как спастись от атак зверей, не сгореть в лесном пожаре, отметили представители компании.

"Одноклассники" и МЧС России разработали проект о правилах безопасности

"С 15 сентября по 15 октября в группе "МЧС России" будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, необходимости регистрации самостоятельного турпохода", — заявили в "ОК".

Вместе с этим в корпорации пообещали, что пользователи соцсети узнают эффективные способы благоустроить дачу к зиме и правила безопасного поведения, в том числе во время рыбалки. Также в "Одноклассниках" появились тематические рамки проекта для украшения снимков.

Ранее "ОК" запустили образовательный курс "Академия контента" для людей, которые намерены развивать свой аккаунт. Обучение начнётся третьего октября.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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