"Одноклассники" и МЧС России разработали проект о правилах безопасности

Социальная сеть "Одноклассники" и МЧС Российской Федерации создали проект, который поможет сохранить здоровье и даже спасти жизнь. В течение месяца специалисты объяснят, например, как спастись от атак зверей, не сгореть в лесном пожаре, отметили представители компании.

"С 15 сентября по 15 октября в группе "МЧС России" будут выходить короткие видео, рассказывающие о поведении пассажиров на воде, необходимости регистрации самостоятельного турпохода", — заявили в "ОК".

Вместе с этим в корпорации пообещали, что пользователи соцсети узнают эффективные способы благоустроить дачу к зиме и правила безопасного поведения, в том числе во время рыбалки. Также в "Одноклассниках" появились тематические рамки проекта для украшения снимков.

Ранее "ОК" запустили образовательный курс "Академия контента" для людей, которые намерены развивать свой аккаунт. Обучение начнётся третьего октября.