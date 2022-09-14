"Одноклассники" запускают образовательный проект "Академия контента"

Социальная сеть "Одноклассники" запускает образовательный курс "Академия контента", который предназначен для всех пользователей, желающих развивать свою страницу.

Обучение начнётся с 3 октября. На прохождение курса, состоящего из пяти модулей, потребуется один месяц. Ученикам предоставят доступ не только к занятиям, но и к полезным чек-листам.

Как сообщили в пресс-службе соцсети, лучшие 100 учеников получат по 10 тысяч рублей в виде бонусов для продвижения своих сообществ и страниц.

Кроме того, "Одноклассники" перечислили преподавателей, которые будут задействованы в работе проекта:

Александр Постанович (автор блога "Один день SMM-щика");

(автор блога "Один день SMM-щика"); Майя Богданова (основательница "Школы контента");

(основательница "Школы контента"); Ян Сташкевич (креатор);

(креатор); Григорий Чтчян (автор каналов Digital BDSMM, "Адовый PR" и "НЕплохой маркетинг");

(автор каналов Digital BDSMM, "Адовый PR" и "НЕплохой маркетинг"); Руслан Фаршатов (блогер, телеведущий);

(блогер, телеведущий); Олеся Боярская (эксперт по маркетингу и коммуникациям с блогерами);

(эксперт по маркетингу и коммуникациям с блогерами); Дарья Жукова (журналист);

(журналист); Наталья Карпова (тележурналист, автор блога о самопрезентации и этикете).

Каждый модель обучения будет завершаться тестированием.