Социальная сеть "Одноклассники" запускает образовательный курс "Академия контента", который предназначен для всех пользователей, желающих развивать свою страницу.
Обучение начнётся с 3 октября. На прохождение курса, состоящего из пяти модулей, потребуется один месяц. Ученикам предоставят доступ не только к занятиям, но и к полезным чек-листам.
Как сообщили в пресс-службе соцсети, лучшие 100 учеников получат по 10 тысяч рублей в виде бонусов для продвижения своих сообществ и страниц.
Кроме того, "Одноклассники" перечислили преподавателей, которые будут задействованы в работе проекта:
Каждый модель обучения будет завершаться тестированием.
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