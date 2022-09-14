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"Одноклассники" запускают образовательный проект "Академия контента"

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" запускает образовательный курс "Академия контента", который предназначен для всех пользователей, желающих развивать свою страницу.

"Одноклассники" запускают образовательный проект "Академия контента"

Обучение начнётся с 3 октября. На прохождение курса, состоящего из пяти модулей, потребуется один месяц. Ученикам предоставят доступ не только к занятиям, но и к полезным чек-листам. 

Как сообщили в пресс-службе соцсети, лучшие 100 учеников получат по 10 тысяч рублей в виде бонусов для продвижения своих сообществ и страниц.

Кроме того, "Одноклассники" перечислили преподавателей, которые будут задействованы в работе проекта:

  • Александр Постанович (автор блога "Один день SMM-щика");
  • Майя Богданова (основательница "Школы контента");
  • Ян Сташкевич (креатор);
  • Григорий Чтчян (автор каналов Digital BDSMM, "Адовый PR" и "НЕплохой маркетинг");
  • Руслан Фаршатов (блогер, телеведущий);
  • Олеся Боярская (эксперт по маркетингу и коммуникациям с блогерами);
  • Дарья Жукова (журналист);
  • Наталья Карпова (тележурналист, автор блога о самопрезентации и этикете).

Каждый модель обучения будет завершаться тестированием.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
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