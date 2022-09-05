Социальная сеть "Одноклассники" запустила акцию "Бесценный урок". Как отметили представители компании, пользователи смогут благодарить преподавателей через мини-приложение с первого сентября по пятое октября.
Вместе с этим в "ОК" анонсировали сервис "Фотокнига". По данным соцсети, он позволяет сформировать цифровой альбом из снимков и украсить их специальными темами. Появилась возможность загрузить чёрно-белые фотографии и "раскрасить" их.
"Для пользователей стал доступен фотомарафон #ЛетимнаЛинейку, где можно поделиться фотографиями с линейки этого года и прошлых лет", — подчеркнули в "Одноклассниках".
Также руководство соцсети заявило о намерении проводить акцию каждый год. "ОК" указали на планы постоянно собирать всероссийскую базу поздравлений.
"Благодаря этому педагоги увидят, как сильно ценят их важную работу миллионы людей по всей стране", — объяснили представители соцсети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.