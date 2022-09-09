Садово-огородные участки в районе пристани Ягодной в Новосибирске могут оказаться на дне реки. Дачники бьют тревогу.
Берег реки уже несколько лет размывает. Владельцы участков пытаются укреплять береговую линию самостоятельно. В ответ на просьбы о помощи власти поясняют, что это экономически нецелесообразно.
Ранее сообщалось, что жителям частного сектора Орска прислали квитанции за отключённую воду.
Садовое некоммерческое товарищество обращалось к чиновникам. Им пояснили, что причинами бедствий дачников является сосредоточение речного потока у левого берега из-за маловодья.
"По оценкам экспертов, стоимость укрепления берега в районе пристани Ягодной, в том числе смещение судового хода и строительство струенаправляющей дамбы, обойдётся в 350-450 млн рублей. Выполнение работ возможно только при сносе садовых участков, подверженных негативному воздействию вод. Выполнение берегоукрепительных работ на данном участке реки экономически нецелесообразно", — приводит ответ министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко Om1.ru.
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