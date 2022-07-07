Жителям частного сектора Орска прислали квитанции за отключенную воду

Жителей частного сектора Орска удивили полученные квитанции, в которых предлагалось оплатить за несуществующий полив огородов.

Как рассказали частные домовладельцы, строка в квитанции "полив придомовых территорий" у всех содержала различные значения. Кому-то ресурсоснабжающая организация насчитала 400 рублей, кому-то 4 000 руб.

Представители поставщика пояснили, что разница объясняется различными площадями полива. Так как пользователи не предоставили показания приборов учёта, оплата рассчитывалась из имеющихся поливных площадей.

Садоводы недоумевают: водопровод с технической водой, на котором и стоят счетчики, не работает уже несколько лет, сообщает портал 56orb.ru. Все свои посадки им приходится поливать питьевой водой, которую дачники оплачивают по отдельным квитанциям.